Тонкая работа

Александр Скачков

Детали размером в несколько микрометров — специализация токаря Александра Скачкова.

Профессию он выбрал, прислушавшись к словам отца: «Иди в токари, всегда будешь при деле». И вот уже шестнадцатый год трудится в отделении мехобработки инструментального участка механосборочного цеха управления по производству запасных частей. Александр Скачков рассказывает, что специалистом почувствовал себя не сразу: потребовалось около пяти лет. Осваивать премудрости профессии помогали коллеги.

— Рядом со мной работали люди со знаниями и опытом. Очень помогал Павел Николаевич Важенин: говорил, что спешка недопустима, нужно перемерять заготовки несколько раз, — вспоминает лебединец. — Конечно, на первых порах и брак попадался, но считаю, без этого невозможно стать хорошим токарем.

И тут же улыбаясь добавляет:

— Если оценивать по десятибалльной шкале, то ставлю себе семёрку. Невозможно знать всё, но я к этому стремлюсь.

Важные мелочи

Каждый месяц Александр изготавливает сотни разноплановых деталей: валы, оси, втулки, шестерёнки и многое другое. Занимается ювелирной работой — специализируется на миниатюрных запчастях для машин и механизмов, функционирующих на комбинате. Самый мелкий предмет, который произвёл, — деталь для газопламенного оборудования размером в несколько микрометров. Несмотря на скромные габариты, каждый элемент имеет значение в производственной цепочке Лебединского ГОКа.

— Когда беру в руки заготовку и подхожу к станку, хочу выполнить задание «чисто» и в срок. От нас зависит работа огромных механизмов: мельницы крутятся, большегрузы ездят. Чувствую ответственность, — говорит токарь Скачков.

Идейный лебединец

Александр постоянно придумывает приспособления, чтобы сделать труд легче и продуктивнее. В этом году решил делиться опытом с коллегами и оформил инициативы через «Фабрику идей». За два квартала 2021 года на его счету — три собственных реализованных предложения. Ещё в 14 случаях он помогал коллегам воплощать в жизнь их идеи.

— Работа токаря — физически тяжёлый труд. Но мне нравится что-то делать руками, придумывать и разрабатывать новые приспособления. Мысли есть, буду участвовать в «Фабрике идей» дальше, — делится планами Александр Скачков.

Наталья Хаустова

Фото: Валерия Воронова