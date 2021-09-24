Согласно опросу банка «Открытие», более 60% россиян хотят иметь доходы в 2-3 раза больше, чем сейчас

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При этом лишь 1% деньги не интересуют вовсе, а своими нынешними доходами полностью удовлетворены и не хотят иметь больше только 3% наших сограждан. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

О своем умении зарабатывать деньги заявили 25% опрошенных. Больше всего таких умельцев на Дальнем Востоке (30%), меньше всего в Центральном федеральном округе (22%). При этом 49% россиян деньги даются с большим трудом. Тут среди лидеров тоже Дальний Восток (54%), тогда как на Северном Кавказе низко оценивают свои финансовые способности лишь 38%.

Четверть россиян (25%) признались, что не умеют зарабатывать, но хотели бы научиться. Деньги совсем не интересуют 1% россиян в целом и 3% жителей Москвы и Московской области.

51% россиян сказали, что им хватает денег, которые они зарабатывают. При этом 40% их хватает из-за умения экономить и только 11% - потому, что достаточно зарабатывают. Выше всего доля тех, кто, по собственным оценкам зарабатывает достаточно - на Дальнем Востоке и в Московском регионе (по 16%), ниже всего - на Урале и в Центральном федеральном округе (по 6%).

49% россиян заявили о нехватке денег. При этом 36% назвали причиной нехватки малые заработки. Чаще всего так отвечали жители Центрального федерального округа (47%) и Сибири (44%), реже других - москвичи (29%) и жители Дальнего Востока (30%). У 13% россиян причина дефицита денег - неумение экономить.

Идеальными свои нынешние доходы назвали лишь 3% опрошенных. Больше всего абсолютно довольных своими доходами в Москве и Московской области (8%), на Северном Кавказе таких нет.

61% респондентов хотели бы иметь доходы в 2-3 раза больше, чем сейчас. 20% заявили о желании зарабатывать в 5-7 раз больше, а еще 16% - в 10-20 раз больше, чем зарабатывают сейчас.

Свои способности тратить россияне оценили гораздо выше, чем умение зарабатывать. 60% опрошенных заявили, что расходуют деньги разумно и эффективно. Этот показатель в среднем одинаков во всех российских макрорегионах, за исключением Сибири (51%) и Южного федерального округа (52%).

16% респондентов сообщили, что не умеют тратить, но им всегда хватает. 14% похвастали умением тратить деньги с размахом. Еще 11% сказали. что не умеют тратить и предпочитают копить, причем этот показатель тоже примерно одинаков по всей России.

При этом 50% россиян заявили, что хотели бы иметь возможность тратить больше, чем сейчас. Идеальными свои нынешние расходы считают 21% опрошенных. 24% хотели бы тратить в 2-3 раза меньше, чем сейчас, 4%- в 5-7 раз меньше и еще 1% - в 10-20 раз меньше своих нынешних расходов.

*Опрос проведен ПАО Банком «ФК Открытие» 17-22 сентября по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.