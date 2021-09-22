За сентябрь белгородцы отдали мошенникам свыше 60 миллионов рублей

Полицейские предупреждают белгородцев о телефонных и интернет-мошенниках. фото: с сайта МВД России

С начала месяца в Белгородской области зарегистрировано 219 случаев телефонного и интернет-мошенничества. Жители региона перечислили аферистам больше 61 миллиона рублей. Из них 39,5 миллионов – взятые в кредит деньги.

Внимание белгородцев обращают на то, что по областному центру опять прокатилась волна мошенничеств под предлогом «Ваш родственник попал в ДТП». Чаще всего на эту удочку попадаются пенсионеры. Чтобы зацепить за живое, мошенники представляются им дочерью, сыном, внуком и сообщают, что стали виновниками автоаварии. Пока жертва не опомнилась, в беседу включается лже-сотрудник правоохранительных органов. Он заявляет, что в ДТП серьезно пострадал человек. На его лечение либо на лечение самого родственника необходимо передать деньги. В противном случае якобы будет возбуждено уголовное дело.

Одного из таких аферистов недавно в Белгороде поймали сотрудники вневедомственной охраны и полиции, но на его место пришли другие. Избитая, казалось бы, схема, уже не один год пользуется популярностью у аферистов. С 16 по 22 сентября таким способом в городе обманули сразу шесть человек. Суммы ущерба варьируются от 50 до 100 тысяч рублей. О том, как не попасться на удочку мошенников, рассказал заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России по г. Белгороду Денис Пузаков.

- Если вам позвонили и сообщили о якобы попавшем в беду родственнике, самостоятельно свяжитесь с ним. Никогда не переводите и не передавайте деньги незнакомым людям, в том числе водителям такси. Мошенники зачастую используют их в качестве посредников. При поступлении подозрительных звонков или звонков от незнакомых людей прервите разговор. Обсудите ситуацию с кем-нибудь из близких или обратитесь в полицию, - отметил подполковник полиции.

Он также попросил белгородцев предупредить о мошенниках пожилых родственников и соседей. Ведь они в силу возраста бывают доверчивыми и далеко не всегда могут распознать обман.

Еще одна распространенная схема – аферисты представляются сотрудниками банков и сообщают клиентам о якобы зафиксированных попытках списания денег со счета или несанкционированного оформления кредита. Для отмены незаконной транзакции мошенники предлагают получить самостоятельно займ и перевести все имеющиеся деньги на счет безопасной ячейки. Преступники могут позвонить с номера, имитирующего телефон банка, полиции или другого официального учреждения. Для такого визуального обмана существуют специальные программы. Лучший способ обезопасить себя – не совершать никакие финансовые операции по указанию незнакомцев. Для уточнения информации о состоянии счета необходимо обратиться в банк самостоятельно.