Диджитализация абонентов: топ-менеджеры Tele2 назвали самых активных пользователей мобильных услуг в Белгородской области

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На прошедшей пресс-конференции «Двойная реальность» представители мобильного оператора Tele2 назвали самых активных клиентов в Белгородской области. Также региональные топ-менеджеры компании поделились с журналистами интересной статистикой и планами на будущее.

С помощью технологий big data мобильный оператор проанализировал профили клиентов разных поколений Белгородской области за первое полугодие 2021-го. Самыми активными пользователями data-услуг стали миллениалы или поколение Y – люди в возрасте от 19 до 36 лет. На разговоры по телефону молодым людям требуется в среднем 14 часов, а вот количество расходуемого в месяц интернет-трафика у этой категории составляет 24 Гб.

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При этом подростки и молодежь, которые родились после 2003 года, так называемые представители поколения Z, тратят больше времени на разговоры – 16 часов. Для пользования интернет-услугами им хватает 21 Гб в месяц. Клиенты среднего возраста – от 37 до 57 лет – меньше всех совершают звонки, на разговоры им хватает 13 часов в месяц. Активнее всего общаются по телефону абоненты старше 58 лет – в месяц у них уходит 18 часов на разговоры.

За первые шесть месяцев 2021 года число интернет-пользователей увеличилось в Белгородской области на 6%, а объем потребляемого интернет-трафика вырос на 13%. На фоне постоянного роста потребления data-услуг мобильный оператор уже запустил ряд выгодных акций. Например, для новых клиентов компании действует специальное предложение – двойной пакет Гб на весь период пользования тарифом за неизменную плату. Для участия в программе нужно подключиться к сети Tele2 до 30 сентября на тарифы: «Мой онлайн», «Мой онлайн+» или «Везде онлайн».

Отдельные предложения оператор подготовил и для самых юных клиентов. К началу школьного сезона Tele2 запустила образовательно-развлекательный портал kids.tele2.ru, а также специальную услугу «Дети онлайн» для школьников и их родителей.

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«Сегодня аудитория становится все более диджитальной – цифровизация успела органично войти в нашу жизнь и стать ее неотъемлемой частью. На этом фоне мы стремимся поддерживать образ жизни наших клиентов, следовать трендам и запускать именно те акции, которые ожидают наши абоненты. Помимо флагманских предложений, в нашей розничной сети действуют и другие акции. Так, при подключении к тарифным планам «Везде онлайн» и «Мой онлайн+» до 31 октября и внесении абонентской платы за три месяца у абонентов есть возможность получить красивый номер абсолютно бесплатно», – рассказал директор белгородского филиала Tele2 Геннадий Рыжков.

Подключиться к сети компании и стать абонентом очень просто. На сегодняшний день в Белгородской области открыты 26 монобрендовых салонов, 8 модулей, а также 1150 точек продаж федеральных дилеров и альтернативных точек продаж. SIM-карту можно также оформить в интернет-магазине Tele2 и заказать бесплатную курьерскую доставку в удобное время.

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Помимо развития розничной сети и запуска новых акций, Tele2 уделяет большое внимание развитию сетевой инфраструктуры на территории Белгородской области. За первые шесть месяцев этого года оператор усилил новыми объектами связи 15 районов области. Кроме того, высокоскоростной мобильный интернет стал доступен жителям поселка Красный остров Чернянского района и села Колосково Валуйского района.

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«Мы пристально следим за пропускной способностью каналов связи и распределением трафика и стремимся предоставить возможность доступа к связи в любой точке региона и в любом удобном канале. Стоит отметить, что в Белгородской области абоненты по-разному потребляют услуги сотовой связи. За последние полгода лидерами по потреблению интернет-трафика стали жители Белгорода, Старого Оскола и поселка Пролетарский Ракитянского района. Поэтому мы постоянно собираем аналитику и модернизируем объекты связи там, где это действительно необходимо», – отметил технический директор белгородского филиала Tele2 Андрей Фролов.

Услуги качественной голосовой связи и высокоскоростного 4G интернета Tele2 доступны 99% жителей Белгородской области. Сеть LTE охватывает все крупные города и районные центры области. На данный момент все объекты связи Tele2 в регионе оснащены технологией 4G.

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