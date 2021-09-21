Все, что нужно знать о выборах-2021 в Белгородской области

Впервые 1243 постоянных участка, то есть 100 процентов УИК, были обеспечены видеонаблюдением. Фото пресс-службы избирательной комиссии Белгородской области.

Как известно, с 17 по 19 сентября на территории Белгородской области проходили выборы губернатора и депутатов Государственной Думы восьмого созыва.

Все три дня работали 1263 избирательных участка. Всего проголосовали 724 020 избирателей, что составило 59,04 процентов от общего числа избирателей, включенных в списки.

Впервые 1243 постоянных участка, то есть 100 процентов УИК, были обеспечены видеонаблюдением.

Все дни голосования в молодежном культурном центре «Октябрь» работал впервые созданный Центр наблюдения за выборами. На всех участках присутствовали наблюдатели (4337 человек) от кандидатов, партий и Общественной палаты области.

В избирательную комиссию за три дня голосования поступило 30 обращений (13 жалоб, 17 заявлений), в территориальные комиссии – 61 обращение. По результатам рассмотрения жалоб (заявлений) все они признаны не обоснованными и не подлежащими удовлетворению.

По одномандатным избирательным округам №75 и №76 в ГосДуму прошли Валерий Скруг (47,61 процентов) и Андрей Скоч (63,9) соответственно.

В досрочных выборах губернатора Белгородской области уверенную победу одержал Вячеслав Гладков. За него проголосовали свыше 566 тысяч человек или более 78 процентов.