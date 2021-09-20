Люди и партии, которых белгородцы поддержали на минувших выборах

В досрочных выборах губернатора игра прошла одну калитку. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

С 17 по 19 сентября в нашем регионе проходили выборы депутатов Госдумы и досрочные выборы губернатора Белгородской области.

По данным областного избиркома, на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу прошли пять партий. Это «Единая Россия» (51,65 процентов), «КПРФ» (18,67), «ЛДПР» (7,23), «Справедливая Россия - За правду» (6,88) и «Новые люди» (5,51).

В досрочных выборах губернатора игра прошла одну калитку. Вячеслав Гладков так и не понял, кто был рядом, получив 78,79 процентов голосов.

Далее расположились - Кирилл Скачко (9,94), Юрий Осетров (3,77), Владимир Абельмазов (2,9) и Евгений Дремов (2,91).