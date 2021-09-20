В Белгородской области забывчивого отца отправят в колонию

В период рассмотрения дела мужчина скрывался и на судебные заседания не являлся. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Белгородской области, 45-летний житель Волоконовского района проведет шесть месяцев в колонии-поселении за систематическое уклонение от уплаты алиментов.

По решению суда отец обязан ежемесячно выплачивать на содержание своей дочери алименты в размере четверти всех видов заработка или иного дохода. Но он этого не делал, накопив суммарную задолженность в 858 тысяч рублей.

Приставы регулярно общались с ним, вручали ему направления в центр занятости населения для трудоустройства. Но мужчина упрямо отказывался от подобного развития событий.

Ему в качестве наказания назначали общественно полезные работы и лишили свободы. Но отбыв наказание, должник продолжал вести антисоциальный образ жизни и по-прежнему не платил деньги на содержание своей дочери.

После этого приставы инициировали возбуждение еще одного уголовного дела - по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

В период рассмотрения дела мужчина скрывался и на судебные заседания не являлся. В итоге суд назначил ему шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.