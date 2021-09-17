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Происшествия17 сентября 2021 16:04

22-летний белгородец отправится в колонию-поселение за нападение на полицейского

Приговор еще можно обжаловать, но вина нарушителя не вызывает сомнений
Алексей СЕРГУНИН
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Подсудимый схватил полицейского за форменную куртку, оторвал погон и нанес удар ногой в голень, снова пытался сбежать, но был задержан.

Подсудимый схватил полицейского за форменную куртку, оторвал погон и нанес удар ногой в голень, снова пытался сбежать, но был задержан.

Фото: Олег УКЛАДОВ

22-летний житель Корочанского района приговорен к лишению свободы за нападение на полицейского в соответствии с ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Следствие и суд установили, что в ночь на 8 марта этого года сотрудники ДПС для проверки документов остановили автомобиль под управлением обвиняемого.

Оказалось, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Он пытался скрыться с места происшествия, но был остановлен одним из сотрудников ГИБДД. Тогда подсудимый схватил полицейского за форменную куртку, оторвал погон и нанес удар ногой в голень, снова пытался сбежать, но был задержан.

В результате суд вынес наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. «Приговор в законную силу не вступил», - уточняет пресс-служба СУ СК России по Белгородской области.

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