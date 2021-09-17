В Белгороде с деньгами старушек задержан подозреваемый в мошенничестве иностранец

В мошенничестве подозревается 29-летний гость из ближнего зарубежья. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Недавно по Белгороду прокатилась очередная волна мошенничеств под предлогом «Ваш родственник попал в ДТП». Буквально за два дня в полицию обратились сразу пять пенсионерок.

Во всех случаях аферисты звонили пожилым женщинам под видом близких родственников – дочери, внучки, племянника, и сообщали, что они якобы стали виновниками дорожно-транспортного происшествия. В одном из случаев пенсионерке рассказали, что её дочь будто бы спровоцировала аварию, переходя дорогу на красный свет. После в разговор включался лже-сотрудник правоохранительных органов. Он заявлял, что на лечение пострадавшего нужны деньги. В противном случае будет возбуждено уголовное дело.

Опасаясь за судьбу близких, которым, по словам аферистов, грозила тюрьма, пенсионерки соглашались отдать все свои сбережения. Во всех случаях потерпевших просили тщательно упаковать деньги, положить в пакет и передать через водителя такси. Только выполнив все указания, пожилые люди догадывались позвонить близким и узнавали, что никакого ДТП не было.

Подозреваемого после получения очередной суммы на одной из улиц города задержали сотрудники вневедомственной охраны регионального Управления Росгвардии. Для разбирательства мужчину передали полиции. Оперативники установили, что 29-летний гость из ближнего зарубежья, называющий себя туристом, как раз тот, кого они искали. В подтверждение тому – находившиеся у него в рюкзаке деньги, тщательно завернутые в простыню. Остальные правоохранители обнаружили в гостинице, где обосновался мужчина. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, все похищенные у пенсионерок 800 тысяч удалось изъять.

Один мужчина действовал или с подельниками предстоит выяснить следствию. По словам одной из старушек, в трубке она слышала женский голос, который показался ей похожим на дочь. По фактам мошенничеств, в том числе в крупном размере, возбуждено пять уголовных дел, которые объединены в одно производство. По решению суда фигуранта взяли под стражу. Гастролеру грозит до шести лет колонии. Полицейские проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям и устанавливают круг возможных сообщников.