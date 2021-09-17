Металлоинвест стал официальным партнером Форума экологического благополучия

В этом году была также утверждена Климатическая стратегия, согласной которой Металлоинвест планирует сократить собственные прямые и косвенные энергетические выбросы

Директор департамента по работе с органами государственной власти в сфере природопользования и градостроительства Металлоинвеста Евгений Полесский отметил, что для Компании вопросы снижения негативного воздействия на окружающую среду и углеродного следа в выпускаемой продукции носят практический характер. Металлоинвест разработал и реализует ряд программ с конкретными целевыми показателями в этой области.

В 2020 году Металлоинвест утвердил Экологическую программу, рассчитанную до 2025 года. Программа предусматривает инвестиции в размере более 22 млрд рублей в комплекс природоохранных мероприятий с «прямым» экологическим эффектом на всех производственных площадках Компании. При этом 70% бюджета программы составит проект «Чистый воздух», направленный на улучшение качества атмосферного воздуха.

Основными целями программы повышения энергоэффективности, рассчитанной до 2025 года, являются снижение потребления электроэнергии и газа на 8%, дизельного топлива на 48%.

В этом году была также утверждена Климатическая стратегия, согласной которой Компания планирует сократить собственные прямые выбросы (Scope 1) и косвенные энергетические выбросы (Scope 2) по сравнению с 2019 г. на 6% к 2025 г., на 77% к 2035 г. Углеродной нейтральности Металлоинвест планирует достичь к 2050 году.

Директор департамента по развитию финансово-экономической деятельности Металлоинвеста Артем Лаврищев подчеркнул, что благодаря выбранной стратегии Компания является лидером в привлечении «зелёного» финансирования.

«Амбициозные цели Компании и эффективная реализация запланированных проектов находят высокую оценку у ключевых партнеров, инвесторов, поставщиков и банков», – отметил Артем Лаврищев.

В 2019 году Металлоинвест стал первой частной компанией в России, открывшей кредитную линию «зеленого» финансирования, процентная ставка по которой была привязана к рейтингу EcoVadis (в ИНГ Банке на сумму 100 млн долл. или эквивалент в евро). В 2020 г. было объявлено о продлении срока действия линии на 3 года.

Металлоинвест стал первым российским заемщиком в черной металлургии, привязавшим предэкспортный кредит к целям устойчивого развития. В 2020 году в кредитное соглашение, открытой клубом из семи международных банков, включен механизм, согласно которому процентная ставка была привязана к ключевым показателям эффективности Компании по устойчивому развитию.

В качестве КПЭ определены: разработка и реализация плана по снижению выбросов парниковых газов, снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также увеличение доли переработки технологических отходов. Достижение КПЭ будет оцениваться по итогам двух контрольных дат в 2022 и 2024 гг. на основе отчета об устойчивом развитии, прошедшего независимое заверение.

На текущий момент Компания имеет ESG-рейтинги трех независимых международных агентств: EcoVadis, ISS ESG и Sustainalytics; является членом Глобального договора ООН (UNGC) и поддерживает глобальные инициативы ООН, в том числе разделяет 17 Целей устойчивого развития ООН (ЦУР ООН).