«Лиге справедливости» — быть! «Справедливая Россия — За Правду» взялась за поддержку белгородского футбола*

В Белгороде представители партии организовали первый футбольный турнир на Кубок «Лига Справедливости». Фото: Александр Лобынцев

За круглым столом представители партии «Справедливая Россия – За правду» Юрий Осетров и Александр Воробьёв поговорили о ситуации в любительском спорте с председателем Федерации футбола Белгородской области Денисом Шпилёвым. На встрече также присутствовал ветеран футбола, многократный чемпион России Дмитрий Хлестов.

Сейчас в стране достаточно слабое финансирование массового любительского спорта, он в основном держится только на организаторских способностях энтузиастов. В региональных бюджетах средств на это, как правило, не хватает, а бизнес не видит для себя выгоды. В добавок к этому несовершенства в налоговом законодательстве тормозят участие спонсоров в любительском спорте. В итоге простой ребятне негде побегать с мячом, а национальная сборная не пополняется талантливыми игроками.

Представители «Справедливой России — За правду» уверены, что командная игра для детей очень важна не только для того, чтобы вырасти здоровыми, но и для опыта взаимодействия в коллективе. Поэтому партийцы решили поддержать в Белгородской области любительские команды по футболу. Дальше они намерены продвигать эту идею на федеральном уровне.

Юрий Осетров и Александр Воробьёв. Фото: Александр Лобынцев

- Мы хотим поддержать футбол. Это и политический момент, конечно. Но таким образом власть обратит внимание на проблемы в спорте и начнет активнее нам помогать. Правила жизни нужно менять. И наша задача показать правительству на личном примере, что необходима поддержка спорта, - заявил Юрий Осетров председатель Совета РО партии «Справедливая Россия – За правду», кандидат в губернаторы Белгородской области.

Денис Шпилёв солидарен с партийцами в том, что необходимо строить мини-площадки 40/20 в каждом спальном районе города:

- Они будут более востребованы, чем одно большое поле где-то на окраине. Такие кластеры нужны. И турниры на малых площадках пользуются популярностью. Приезжают команды из районов и с удовольствием в них участвуют. У нас сейчас только в Белгороде 50 команд. А поддержка партии упростит задачу в организации и проведении межрайонных соревнований, - говорит Шпилёв.

Почти сразу после обсуждения проблем любительского спорта в Белгороде представители партии «Справедливая Россия — За Правду» организовали первый футбольный турнир на Кубок «Лига Справедливости».

— Я сам безумно люблю футбол. У меня сейчас сорван голос – вчера играла в Москве наша любительская команда и я активно за неё болел. Такие турниры очень важны для развития любительского футбола и привлечения населения к спорту, – поделился с журналистами секретарь президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия – За правду» Александр Воробьёв.

Партийцы решили поддержать в Белгородской области любительские команды по футболу. Фото: Александр Лобынцев

В первом турнире поучаствовали восемь любительских команд. В них играют как студенты вузов, так и сотрудники различных предприятий и организаций, жители микрорайонов областного центра.

— Мы проводим такие соревнования круглый год и всегда рады сотрудничеству с организаторами подобных состязаний. Ведь первостепенная задача нашей федерации – привлечь как можно больше людей к занятиям спортом, – говорит президент Федерации футбола Белгородской области Денис Шпилёв.

Организаторы уверены, что Кубок будет разыгрываться каждый год. А в первом турнире участвовал многократный чемпион России, игравший за московский «Спартак» Дмитрий Хлестов.

— Весь мировой профессиональный футбол вышел из дворовых и любительских турниров. Я сам начинал играть во дворе, потом играл за школу, и в третьем классе ко мне подошёл какой-то дяденька и пригласил на тренировку в секцию. Сейчас я до сих пор участвую в подобных соревнованиях, молодёжь заставляет, – рассказал Дмитрий Хлестов.

ОПЛАЧЕНО ИЗ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» НА ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ ФС РФ ВОСЬМОГО СОЗЫВА