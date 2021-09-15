На Белгородчине введен в эксплуатацию еще один газопровод

Жители более сотни домов получили возможность пользоваться голубым топливом.

В Белгородском районе введена в эксплуатацию вторая очередь газопровода для подключения к сетям 128 домов микрорайона «Разумное-81».

В мероприятиях, посвященных вводу, приняли участие заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев и заместитель генерального директора по экономике и финансам компании «Газпром межрегионгаз» Николай Головкин.

Проект реализован в рамках программы газификации Белгородской области на 2020–2021 годы за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по сетям АО «Газпром газораспределение Белгород». Общая протяженность новых сетей для газификации домовладений составила 4,7 км.

- Мы завершили два этапа важнейшего проекта по газификации целого микрорайона. Впереди – реализация третьей и четвертой очередей, которые позволят газифицировать еще свыше 600 домовладений. Уверен, в ближайшей перспективе все жители «Разумного-81» получат возможность пользоваться сетевым природным газом, – отметил представляющий «Газпром межрегионгаз» Николай Головкин.