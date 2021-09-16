В Белгородской области избирательные участки с бюллетенями взяли под круглосуточную охрану

Сотрудники ОМОНа обследовали избирательные участки с применением служебных собак. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Уже 17 сентября стартуют выборы депутатов Госдумы и досрочные выборы губернатора Белгородской области. Голосование будет проходить в течение трех дней – по 19 сентября включительно.

Избирательные участки, где хранятся бюллетени, уже взяли под круглосуточную охрану. Об этом сообщили в региональном Управлении Росгвардии. В центре внимания также антитеррористическая защищенность объектов голосования. Сотрудники ОМОНа уже обследовали их с применением служебных собак. Кроме того, по информации ведомства в 500-метровой зоне проверили владельцев оружия.

За порядком на выборах будут следить и камеры. По словам председателя регионального избиркома Игоря Лазарева, все 1243 избирательных участка оборудованы видеонаблюдением. При необходимости запись можно будет перемотать.

В Белгороде открыли Центр общественного наблюдения за выборами. Фото: с сайта администрации города Белгорода.

Кроме того, в Белгороде открыли Центр общественного наблюдения за выборами. Он расположился на территории «Октября» в парке Ленина. На видеостене из восьми мониторов в режиме онлайн будет идти трансляция с избирательных участков региона. Это позволит следить за ходом выборов во всех районах области и оперативно выявлять нарушения. По информации мэрии, наблюдать за процессом голосования здесь смогут аккредитованные СМИ, представители четырнадцати зарегистрированных партий и семнадцати кандидатов.

- Центр общественного наблюдения будет работать на протяжении всех трех дней в круглосуточном режиме до подписания последнего протокола, - сообщили в пресс-службе администрации города Белгорода.