В Белгородской области от коронавируса умерли еще семь человек

По темпам вакцинации Белгородская область в лидерах. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

За сутки в Белгородской области умерли еще семь человек с подтверждённым COVID-19. Все скончавшиеся пожилые люди. По информации депздрава, это жители Белгорода, Белгородского района, Шебекинского, Яковлевского и Старооскольского городских округов. Среди них четверо мужчин и три женщины. Старший 1931 года рождения, самый молодой 1953 года рождения. Напомним, за день до этого от коронавируса в регионе скончались шесть человек.

По данным на 16 сентября, вирусом заразились еще 160 человек. С начала пандемии в регионе заболели 51 469 граждан. За сутки выздоровевших 215 человек. За все время в Белгородской области от коронавируса вылечились 45 564 жителя. Умерли 1079 человек.

В больницах сейчас находятся 1648 пациентов с подтверждённым COVID-19. Из них 49 в тяжелом состоянии на ИВЛ.

По словам начальника регионального департамента здравоохранения Андрея Иконникова, привитые люди реже болеют и легче переносят COVID.

«Среднетяжелые случаи есть. Однако ни одного тяжелого не было. И в реанимации никого из привитых нет и не было. Примерно 0,6% от всех привитых болеют. Такая же статистика и по России», - отметил на одном из брифингов Андрей Иконников.