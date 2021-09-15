Больше 8000 белгородцев воспользовались услугами «Поезда здоровья»

Выездные бригады побывали уже в 22 населенных пунктах региона. фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

«Поезд здоровья» в регионе запустили 16 августа. Он будет курсировать по белгородской глубинке до конца сентября. Маршрут рассчитан так, чтобы жители удаленных населенных пунктов могли пройти качественное медицинское обследование и получить консультации узких специалистов.

Костяк выездных бригад – одиннадцать ведущих специалистов региональных учреждений здравоохранения: кардиологи, терапевты, неврологи, хирурги, педиатры, гериатры, офтальмологи, оториноларингологи, онкологи, стоматологи, эндокринологи, урологи. В передвижном медицинском комплексе можно сдать анализы крови на холестерин и сахар, сделать флюорографию, ЭКГ, спирографию и пройти ряд других исследований. Вместе с медиками в районы выезжают и социальные специалисты из департамента образования, соцзащиты, центра занятости, Пенсионного Фонда, МФЦ, местных администраций. К ним также можно обратиться за консультацией по различным вопросам - получение пособий, льгот и так далее.

По субботам в парках Белгорода работают мобильные пункты экспресс-диагностики. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Поезд здоровья уже посетил 22 населённых пункта в 19 районах. Его услугами воспользовались больше 8000 человек. Как сообщается на сайте администрации области, в последние десять дней сентября он повторно заедет в десять муниципалитетов, где выявлена наибольшая потребность в медицинских услугах.

Глава региона Вячеслав Гладков уже сообщил о намерении приобрести четыре таких состава, чтобы они круглогодично курсировали по региону. «Поезда здоровья» планируют оснастить не только диагностическим, но и спутниковым оборудованием для связи с областными врачами.

Кроме того, по субботам в парках Белгорода работают мобильные пункты экспресс-диагностики, где можно проверить здоровье и получить направление к тому или иному специалисту.