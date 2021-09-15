В Белгородской области простятся с погибшим под Прохоровкой пилотом Алексеем Белашовым

Погибшего пилота вспоминают как жизнерадостного, влюбленного в небо и свою работу человека. фото: со страницы сообщества "DZ TomaroFFka".

Напомним, 13 сентября под Прохоровкой потерпел крушение легкомоторный самолет. Находившийся на его борту пилот Алексей Белашов - заместитель начальника Белгородского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ – погиб. Ему было 47 лет.

По информации правоохранительных органов, он выполнял агрохимические работы. В причинах происшествия в настоящее время разбираются сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

НЕЗАДОЛГО ДО ГИБЕЛИ ОБЛЕТЕЛ ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Алексей Белашов работал в ДОСААФ с 2004 года. Он освоил четыре типа воздушных судов: «Ан-2», «Як-18Т», «Як-12», планер «Л-13». Как сообщается на сайте регионального управления ДОСААФ, погибший пилот имел более 7000 часов налета, совершил 250 прыжков с парашютом, на высоком профессиональном уровне осуществлял подготовку летного состава.

Среди его наград – медаль Центрального совета ДОСААФ России «Первый трижды Герой Советского Союза А.И. Покрышкин», медаль «85 лет ДОСААФ России», орден ДОСААФ России «За заслуги» III степени и Почетный знак ДОСААФ России.

Потерпевший крушение самолет «Гаврон» является аналогом советского «ЯК-12». Именно на нем Алексей Белашов недавно участвовал в акции «Перелет памяти», облетев с самой большой копией знамени Победы города воинской славы.

«УШЕЛ НАВСЕГДА… В ВЕЧНЫЙ ПОЛЕТ»

Коллеги, друзья и парашютисты делятся в соцсетях воспоминаниями о погибшем пилоте и его фирменных полетах. О нем отзываются как о жизнерадостном, влюбленном в небо и свою работу человеке. «Бесконечно жалко... Добрая мягкая улыбка... Светлый человек. Не раз поднимал нас парашютистов в небо. А сам ушёл навсегда… в вечный полёт», «Светлый, добрый человек, профессионал, мастер своего дела», «Неоднократно Алексей Анатольевич поднимал нас в небо, с ювелирной точностью рассчитывал траекторию выброски. Горько, обидно…», «Помню, как Алексей Анатольевич с парашютистами на борту набирал высоту и потом резко её терял, что создавало чувство невесомости на борту самолёта, было здорово!», - пишут в комментариях под его фотографией.

Прощание с Алексеем Белашовым состоится 16 сентября в полдень у дома на улице Веселая поселка Разумное. В 12.30 - отпевание во Владимирской церкви в районе улицы Бельгина, в 13.00 - на Новоразуменском кладбище. В 11 часов от здания ДОСААФ запланирован отъезд автобуса.