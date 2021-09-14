Повышение ключевой ставки приводит к возвращению россиян в депозиты

Задорнов признал, что для банков, как и в целом для экономики, повышение ключевой ставки малоприятно.

Президент-председатель правления ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» уверен, что российская экономика уже, по сути, достигла допандемийного уровня. При этом, в отличие от Европейского центрального банка и ФРС США, центральные банки России, Бразилии или Турции не могут ждать, когда инфляция выйдет из-под контроля, поскольку это грозит очень серьезными инфляционными последствиями. Поэтому ЦБ повышает ставку до уровня текущей и прогнозируемой инфляции.

Задорнов подчеркивает: рост ставок по депозитам вслед за циклом повышения ключевой ставки Банком России приведет к переводу денег с текущих счетов во вклады, но приток средств населения на фондовый рынок это не остановит - такое мнение высказал банкир в интервью РБК. По его мнению, снижение ключевой ставки возможно не раньше середины или третьего квартала 2022 года.

Одним из положительных последствий повышения ключевой ставки, по мнению Задорнова, становится возвращение населения в депозиты. При этом, люди не перестанут инвестировать на фондовом рынке, поскольку понимают, что здесь можно заработать больше, чем на депозитах

Задорнов отметил, что буквально за два года резко изменилась структура самих средств населения в банках: доля срочных депозитов снизилась до 60% от общего объема, а уже почти 40% — это текущие счета и средства до востребования. По оценкам главы банка «Открытие», во втором полугодии 2021 года мы увидим перетекание средств граждан с текущих счетов в срочные депозиты.

Что касается темпов восстановления экономики, по мнению главы банка, ожидаемый рост экономических показателей России позволит ей сократить отрыв от стран-лидеров. Однако Задорнов прямо связал устойчивый рост доходов населения с ростом экономики: «Не может быть роста реальных доходов населения без роста ВВП».