Металлоинвест принял участие во всероссийской неделе охраны труда

Компания «Металлоинвест» представила свой опыт по обеспечению безопасности на производстве.

Всероссийская неделя охраны труда является главным событием в сфере промышленной безопасности и охраны труда в России и за рубежом. Традиционно она проводится с 2015 года. На форуме, прошедшем с 6 по 9 сентября в Сочи, были продемонстрированы российские разработки в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности, проведены мероприятия по обмену опытом и обсуждению систем управления охраной труда на предприятиях всех отраслей экономики, а также по расширению международного сотрудничества. В мероприятии приняли участие представители государственной власти, бизнеса, научных и отраслевых профессиональных сообществ.

Представляя опыт Компании, заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды Металлоинвеста Андрей Черепов подчеркнул, что приоритетом Компании является безопасность сотрудников. Переход к системе управления рисками по снижению травматизма – наиболее эффективный подход для достижения этих целей.

Система управления рисками - комплексный подход к управлению охраной труда и производственной безопасностью через мероприятия по идентификации, оценке рисков, оперативному реагированию, а также мониторингу и контролю. Эта система позволяет предотвращать происшествия и способствует формированию ответственного и безопасного поведения сотрудников, осознанному лидерству в вопросах безопасности, повышению компетенций в области управления рисками.

- 2021 год в Металлоинвесте объявлен Годом промышленной безопасности. В Компании принято решение о трансформации в целом всей системы обеспечения промышленной безопасностью и управления вопросами охраны труда. Мы поставили себе цель – к 2025 году перейти к нулевому тяжелому травматизму. - сказал Андрей Черепов. – Мы сформировали стратегию изменений и планируем развивать промышленную безопасность и охрану труда по трём основным направлениям: технологическая безопасность, повышение культуры безопасности, профилактика происшествий с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта. Эти программы будут основаны на применении риск-ориентированного подхода, который на данный момент является наиболее эффективным.

Андрей Черепов отметил важность вовлечения в риск-ориентированный подход всех работников Металлоинвеста. Цель Компании – создание безопасного и эффективного производства, каждый сотрудник которого осознает ответственность за свою жизнь и жизнь своих коллег.