СМИ – разбившийся под Прохоровкой самолет «Гаврон» незадолго до трагедии участвовал в акции «Перелет памяти»

По факту крушения легкомоторного самолета возбуждено уголовное дело.

Легкомоторный самолет «Гаврон» - аналог советского «ЯК-12», упал 13 сентября на поле с подсолнечником между селами Бехтеевка и Соколовка Прохоровского района Белгородской области. После крушения воздушное судно загорелось. На то, чтобы его потушить, спасателям потребовалось двадцать минут.

Самолет упал вдалеке от жилых домов, и никто из местных жителей не пострадал. По предварительным данным, 47-летний пилот погиб.

Как сообщают региональные СМИ, еще недавно потерпевший крушение «Гаврон» участвовал в патриотической акции «Перелет памяти». Погибший пилот облетел на нем города воинской славы. Судя по статусу на странице в соцсети, его жизненным кредо до последней минуты оставалась фраза: «Летать не вредно, вредно не летать».

Что привело к крушению, правоохранителям еще предстоит выяснить. Сообщается, что полет был согласованным, и легкомоторный самолет обрабатывал поля. Следственный комитет уже возбудил по факту происшествия уголовное дело. Параллельно проверка проводится транспортной прокуратурой.

Напомним, в марте 2011 года в селе Гарбузово Алексеевского городского округа Белгородской области упал самолет «Ан-148» с летчиками-испытателями на борту. Авиакатастрофа унесла жизни шестерых членов экипажа, среди которых было двое пилотов из Мьянмы.

В октябре 2013 года в Корочанском районе вблизи Мелиховского пруда жесткую посадку совершил «АН-2». Пилот и пассажир выжили.

В сентябре 2014 года в селе Круглое Красненского района упал одноместный одномоторный самолет «Бекас». Пилот скончался по пути в реанимацию.