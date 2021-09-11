Где в Белгороде 12 сентября ограничат движение

Остановка и стоянка авто по данному маршруту будет ограничена уже сегодня с 23:00. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«12 сентября в Белгороде ограничат движение транспорта в связи с проведением полумарафона», - сообщает пресс-служба городской администрации.

С 07:30 до окончания мероприятия движение авто будет запрещено по ряду улиц. Предлагаем полный список.

Проезд к зданию Правительства Белгородской области от ул. Попова до Театрального проезда.

Театральный проезд от проспекта Славы до ул. Победы.

Свято-Троицкий бульвар от Театрального пр-да до пр. Богдана Хмельницкого.

Улица Победы от Театрального проезда до ул. Николая Чумичова.

Гражданский проезд от ул. Николая Чумичова до ул. Попова.

Улица Попова от пр. Славы до ул. Харьковская.

Улица Харьковская от ул. Попова до ул. Супруновской.

Малый проезд по пр. Богдана Хмельницкого (четная сторона) от ТЦ «Лента» до старого моста;

Проезд вдоль набережной реки Везелка от старого моста до ул. Гостенская.

Улица Левобережная от ул. Гостенская до строения 21 по ул. Чапаева.

Малый проезд по пр. Богдана Хмельницкого (нечетная сторона) от старого моста до ул. Победы.

Малый проезд по пр. Богдана Хмельницкого (четная сторона) от ул. Супруновская до железнодорожного переезда.

Малый проезд по пр. Богдана Хмельницкого (четная сторона) от ул. Супруновская до старого моста.

Малый проезд по пр. Богдана Хмельницкого (нечетная сторона) от старого моста до железнодорожного переезда.

Внимание! Остановка и стоянка авто по данному маршруту будет ограничена уже сегодня с 23:00.

Объехать эти участки можно по пр. Богдана Хмельницкого, пр. Славы, ул. Князя Трубецкого, пр. Ватутина.