Риэлтор из Белгородской области обманула клиентов на более чем 2,3 миллиона рублей

Совершив сделку по выданной доверенности за 1,3 миллиона рублей, деньги 61-летней хозяйке ИП не отдала. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

35-летняя жительница Губкинского горокруга может оказаться за решеткой по ч. 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в октябре 2019 года подозреваемая, являясь индивидуальным предпринимателем, заключила с жительницей Губкина договор на продажу дома. Совершив сделку по выданной доверенности за 1,3 миллиона рублей, деньги 61-летней хозяйке не отдала.

В апреле текущего года подозреваемая заключила договор на подбор жилья с последующим приобретением с 37-летним жителем Губкина и получила от него 1,028 миллиона рублей. Деньгами также распорядилась по своему усмотрению, не планируя выполнять условия договора.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области, «по уголовному делу допрошены потерпевшие, проведены обыски по месту проживания подозреваемой, в ее офисах, изъята финансовая документация, средства связи, компьютерная техника и иные источники информации, имеющие доказательственное значение. Расследование уголовного дела продолжается».