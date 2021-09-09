«Открытие» запускает проект виртуальной стажировки

Кандидатам будут предложены тесты и мини-задания для погружения в специфику реальной работы и проверки практических навыков.

Виртуальная стажировка проводится на онлайн-площадке всероссийского оператора по работе с молодыми талантами «Преактум». Кроме приветственного промо-ролика, она будет состоять из двух учебных модулей. Первый касается специфики продаж: знание продуктов, звонки клиентам, обработка входящего потока, конкретные продажи. Тема второго – клиентский сервис, его влияние на продажи, а также принципы работы с конфликтными клиентами.

Таков будет новый инструмент привлечения и отбора соискателей, объединяющий знакомство с компанией, тестовые задания, обучение и сбор данных о кандидате.

Цель проекта – повысить качество соискателей на вакансии менеджеров розницы за счет выполнения заданий и отсева немотивированных кандидатов, улучшить адаптивность новичков в первые месяцы работы благодаря погружению в реальную работу менеджеров розничного бизнеса. Кроме того, проект призван снизить текучесть кадров в первые три месяца работы и укрепить имидж банка «Открытие» как передового работодателя в России, использующего продвинутые инструменты найма персонала.

При первичном интервью с каждым кандидатом рекрутер предлагает пройти виртуальную стажировку и в случае согласия направляет ему специальную ссылку. Кандидат может пройти виртуальную стажировку и самостоятельно, увидев ссылку в тексте вакансии, либо на других площадках.

Пройти стажировку можно по ссылке. Виртуальная стажировка для кандидата на этапе пилота будет рекомендательной. Итоги проекта будут подведены в конце октября.