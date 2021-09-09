Житель Белгородской области, совершивший убийство, заключен под стражу

Назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, изъяты и анализируются записи с камер видеонаблюдения, изучаются личности обвиняемого и потерпевших. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

36-летний житель Старого Оскола, устроивший стрельбу 7 сентября, заключен под стражу. «Суд удовлетворил пожелание следствия», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

Подозреваемого допросили, свою причастность к стрельбе он признал. Ему предъявили обвинение в совершении особо тяжкого преступления, вину признал частично.

Назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, изъяты и анализируются записи с камер видеонаблюдения, изучаются личности обвиняемого и потерпевших. Со свидетелями проведены проверки показаний на месте.

Напомним, что ночью 7 сентября на парковке в микрорайоне Рождественский Старого Оскола между обвиняемым, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и случайными прохожими из-за громких разговоров возник словесный конфликт.

В результате мужчина достал из своей машины ружье и выстрелил в оппонентов. В итоге один из участников конфликта получил рану в плечо, а другой смертельное ранение, от которого скончался на месте происшествия.

Спустя несколько часов сотрудники полиции задержали покинувшего место происшествия обвиняемого. В ходе осмотра его места жительства изъято еще одно ружье и боеприпасы к ним, а также разрешительные документы на оружие. После осмотра принадлежащего ему автомобиля обнаружен и изъят травматический пистолет. Следователи установят обстоятельства приобретения и получения разрешения на оружие.