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Звезды8 сентября 2021 12:38

Никита Михалков будет снимать «Рождение империи» в Белгородской области

Об этом договорились врио губернатора Вячеслав Гладков и министр культуры РФ Ольга Любимова
Алексей СЕРГУНИН
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Составлены списки красивых локаций, подобраны актеры массовых сцен и малых кинопроизводств.

Составлены списки красивых локаций, подобраны актеры массовых сцен и малых кинопроизводств.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков, накануне с министром культуры РФ Ольгой Любимовой были согласованы планы совместной работы.

- Составлены списки красивых локаций, подобраны актеры массовых сцен и малых кинопроизводств, - написал на своей странице в VK врио губернатора. - Нам очень важно, чтобы в кинофильмах и сериалах жители региона узнавали свои любимые места.

Мы очень рады, что часть съемок будущего фильма Никиты Михалкова «Рождение империи» будет проходить в Белгородской области.

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