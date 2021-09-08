Никита Михалков будет снимать «Рождение империи» в Белгородской области

Составлены списки красивых локаций, подобраны актеры массовых сцен и малых кинопроизводств. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков, накануне с министром культуры РФ Ольгой Любимовой были согласованы планы совместной работы.

- Составлены списки красивых локаций, подобраны актеры массовых сцен и малых кинопроизводств, - написал на своей странице в VK врио губернатора. - Нам очень важно, чтобы в кинофильмах и сериалах жители региона узнавали свои любимые места.

Мы очень рады, что часть съемок будущего фильма Никиты Михалкова «Рождение империи» будет проходить в Белгородской области.