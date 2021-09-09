На фестиваль цветов в Белгород приехал ландшафтный дизайнер из Швейцарии и завезли 1000 гортензий

За день до фестиваля. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В пятницу, 10 сентября, в областном центре стартует международный фестиваль «Белгород в цвету». В его ожидании город заметно преобразился. Его украсили необычные композиции и арт-объекты. Праздник обещает быть насыщенным: запланировано более семидесяти мастер-классов, музыкальная, культурно-просветительская и театральная программы. В будущем фестиваль планируют сделать ежегодным.

Центральный парк продолжают украшать. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгород уже съехались первые гости. Среди них - известный ландшафтный дизайнер из Швейцарии Йонас Эггер. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. А вот специалист из Италии, к сожалению, не сможет присутствовать лично. Работы участников он будет оценивать онлайн.

По информации администрации, город практически полностью готов к открытию фестиваля. 9 сентября в областной центр завезли аж 1000 гортензий. Об этих цветах и о том, как за ними ухаживать на фестивале расскажет руководитель подмосковного питомника Татьяна Смирнова.

На маршруте фестиваля гостей ждет масса необычных композиций и арт-объектов. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Гости получат возможность не только полюбоваться необычными композициями. Координатор фестиваля Карина Лазарева отметила: «Люди могут увидеть, что такое настоящий загородный сад в исполнении дизайнера, узнать о растениях, почерпнуть идеи, чтобы создать что то подобное у себя».

В эти часы завершается монтаж сцены в Центральном парке и украшение прилегающей территории. На празднике цветов свои сады представят различные компании и муниципалитеты Белгородской области. И хотя список участников уже сформирован, заявки все еще продолжают поступать.

Фестиваль обещают сделать ежегодным. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, дизайнеры сейчас вносят последние штрихи в свои работы. В Центральном парке появился оазис «Вторжение ромашки». Его создала команда местного дизайнера Ирины Тарасовой.

Её коллега из Москвы Марина Байлозян представит уникальный сад для людей с ограниченными возможностями и детей-аутистов. В композицию входят различные деревья и растения, а в центре расположен Бонсай.

Вместе с праздником цветов в город вернулось лето. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Скульптуру «Солнечные часы» украсил вице-чемпион Европы по профессиональной флористике, чемпион России и лауреат многочисленных конкурсов из Новосибирска Роман Штенгауэр.

Эх, прокачу... Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На то, чтобы насладиться всем этим великолепием у белгородцев и гостей города будет целых три дня. Вместе с праздников цветов в город вернулась и летняя погода. Завтра ожидается +26 градусов.