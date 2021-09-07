В Белгороде появились живописные луга

Красиво, светло и познавательно - белгородский подземный объект уникален для нашей страны. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Преобразившийся переход – часть проекта «Городские луга», целью которого является обращение на улицах областного центра к родной природе. В частности, к богатству ее растительного мира.

Авторы проекта, инициированного администрацией областного центра, подчеркивают, что главная его задача - напомнить горожанам о красоте белгородской природы, расширить знания о своей малой родине и ее природных богатствах. И обновленный переход, как подчеркнула разработчик идеи Анна Гамурак, является одним из составляющих масштабной работы, вписывающей элементы луга в городское пространство.

Горожане помнят печальное зрелище, которое представлял собой переход в районе моста по проспекту Богдана Хмельницкого. Сегодня – картина иная. Причем, в прямом смысле этого слова: художник Егор Бочарников создал для данного пространства красочные пейзажи с видами белгородской природы. А освещение пешеходного туннеля продумано так, чтобы добавить ему объема и избавить от стереотипа о темных и эмоционально некомфортных подземных переходах.

Умные технологии в помощь любителям природы. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Помимо того, что живописные полотна радуют глаз пешеходов, они еще и выполняют функцию интерактивного учебника по природоведению Белгородчины. В частности, если воспользоваться специальным мобильным приложением, можно значительно пополнить свои краеведческие знания. На экране гаджета появится изображение и описание растения, а аудио-гид в подробностях о нем расскажет. Более того, пейзаж на стене может стать по-настоящему живым: волшебный закат, гуляющие по лугу звери, птицы в небе – созерцание картины превращается в просмотр анимационного фильма. Почувствовать себя на лоне природы помогут и специальные акустические эффекты, воспроизводящие звуки живой природы.

К слову, этот белгородский объект в ближайшее время будет представлен на специализированной выставке в Санкт-Петербурге. Его разработчики говорят, что аналогов ему в нашей стране не найти.