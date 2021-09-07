К открытию фестиваля «Белгород в цвету» в городском парке установили композицию из сена

В преддверии фестиваля «Белгород в цвету» улицы и парки города украсили необычные арт-объекты. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Центральный городской парк готовится к открытию международного фестиваля «Белгород в цвету», который пройдет с 10 по 12 сентября. Главную сцену для него уже практически смонтировали. Она состоит из крыши и подиума, оснащена световым и звуковым оборудованием, а также большим светодиодным экраном.

Море гортензий в Центральном парке. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По пути гости встретят массу арт-объектов и скульптур. На каждом квадратном метре праздничного маршрута своя атмосфера.

Кусочек морского побережья в центре города. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Белгородцы уже выкладывают в соцсетях фото с семечками в человеческий рост, высеченными из камня мешком и деревом, ретроавтомобилями, пальмой и пиратским кораблем.

Гигантские пчелы облюбовали старое здание. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На расположенных в центре города старых зданиях в преддверии фестиваля появился стрит-арт. Одно из строений облюбовали гигантские пчелы, на другом приютились божьи коровки, третье украсили васильки.

Первые гости фестиваля уже съезжаются. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Неподдельный интерес публики вызвал появившийся в Центральном парке хозяйственный двор из сена и соломы вместе со всеми полагающимися обитателями. Желающие могут представить себя в роли хозяев и сделать атмосферные снимки с необычной тамарезкой. Рядом установили деревянные качели.

На Белгородском Арбате появились семечки в человеческий рост. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На фестивале гостей ждут различные мастер-классы, образовательная, деловая и творческие программы. По информации пресс-службы администрации города Белгорода, участниками мероприятий станут больше семидесяти коллектив, а это порядка двух с половиной тысяч человек.

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