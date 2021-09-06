Почему православные голосуют за КПРФ?

Коммунисты уверены: своими делами и инициативами они доказывают приверженность нашей вере и идеалам - любви к Родине и истории, уважения к старшим. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Ответ достаточно глубок, уверены представители партии:

«Как справедливо отметил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, верующие понимают, что КПРФ крепко стоит за нашу страну. Сейчас у нас в стране духовные ценности, так же, как и оборона, подвергаются агрессивному давлению. Защита наших традиционных ценностей – это стратегическая задача КПРФ наряду с патриотическим воспитанием, сохранением русского языка и многонациональной культуры.

Последние 30 лет КПРФ защищает наши христианские ценности, наш образ жизни, справедливость и человека труда. КПРФ защищает нашу семью, многодетность от западных либеральных нападок. Мы по-прежнему сохраняем традиции воспитания детей в духе любви к Родине и нашей истории, уважения к старшим.

Именно КПРФ все эти годы останавливает нашествие экстремистских сект, стремящихся взорвать духовный мир, опорочить нашу историю, разорвать цепь поколений. Коммунисты выступают против надругательств над святынями и оскорбления чувств верующих.

В эти годы мы решительно боремся за права православных на Украине. Коммунисты выступают против расколов, религиозного экстремизма и мошенников от «религии». Неслучайно представитель КПРФ Сергей Гаврилов возглавляет Межпарламентскую ассамблею православия, объединяющую парламентариев многих стран для сохранения мира и наших общих ценностей.

Сергей Гаврилов недавно был удостоен ордена Благоверного князя Даниила Московского.

Для церкви за последние годы КПРФ сделала немало. В том числе была оказана помощь в социальных и благотворительных делах. Социальная миссия церкви представляет собой помощь многодетным, сиротам, семьям, потерявшим работу во время пандемии, поддержку тяжелобольных людей и стариков, которым нужна помощь и утешение.

Мы категорически против ювенальной юстиции – попыток оторвать детей от родителей и навязать обществу однополые браки. Боремся против электронного концлагеря и принудительной вакцинации.

России сейчас трудно устоять против западной гегемонии унижения человека, культа денег, насилия, оголтелого индивидуализма. 70 лет назад мы одержали Победу против всемирного зла. 30 лет назад мы потеряли нашу общую страну – СССР. Но борьба не окончена. Мы делаем все для возрождения страны, защиты ее от глобализма. Если восторжествуют человеколюбие и справедливость, тогда нас ждет счастливое будущее, честное распределение природных богатств и доходов страны, уважение к людям труда, забота о ближнем, соборное обсуждение судеб страны.

Единственный политический лидер современного парламента, награждённый почетным Орденом «Славы и Чести» Русской Православной Церкви - Геннадий Зюганов. Еще один представитель КПРФ - депутат Сергей Гаврилов - недавно был удостоен ордена Благоверного князя Даниила Московского.

Коммунисты своими делами, разрабатываемыми законами, инициативами по поддержке молодежных движений доказывают приверженность нашей вере, нашим идеалам. Мы помним, что в основе нашей истории и культуры – Русский стержень Державы.

Сейчас коммунисты объединяют все ответственные и патриотические силы. Взгляды верующих и коммунистов на будущее человека, всей земной цивилизации в значительной степени совпадают. Только настоящие патриоты, люди высокой культуры и духовности способны остановить ту тьму, что неуклонно наползает на Россию и весь мир.

Будем же солидарны в нашей борьбе!»

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения БЕЛГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах в ГосДуму РФ восьмого созыва.