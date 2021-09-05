Какая боль, какая боль: Белгород – Воронеж - 8:0! «Салют» одержал рекордную победу

Так крупно белгородцы еще ни разу не побеждали. Фото fcsalyut.ru.

Напомним, что с нынешнего розыгрыша «Комсомолка» решила возродить турнир в рамках группы 3 первенства ПФЛ.

Регламент прост. Воронежский «Факел-М», курский «Авангард» и белгородский «Салют» сыграют между собой по два матча (дома и в гостях). Тот, кто наберет в этих играх больше очков, получит «Кубок Черноземья» от «КП».

Существует вариант, при котором борьба за трофей продолжится весной 2022 года. Надежд на дубль «Факела» мало, поэтому если «Салют» с «Авангардом» по итогам 1-го этапа займут места с первого по шестое, то в рамках второго этапа проведут еще два матча. С учетом набранных в этих встречах очков и будет определен обладатель трофея. Если же в финальную пульку в числе лучших шести команд подгруппы выйдет только один клуб из Черноземья, то, соответственно, трофей получит победитель осеннего этапа.

Накануне в третьем матче турнира «Салют» одержал самую крупную победу в своей истории. В Воронеже белгородцы забили ВОСЕМЬ (!) безответных голов в ворота «Факела-М». 8:0!

По дублю оформили Александр Агеев (31-я, 56-я) и Данила Матвевнин (61-я, 73-я), по разу отличились Александр Крикуненко (4-я), Кирилл Корольков (29-я), Денис Дегтев (48-я). Еще один мяч в свои ворота провел хавбек воронежцев Игорь Шестаков (90+1).

«Салют»: Ковалев, Смирных, Крикуненко, Олишевский (Ивантеев, 71), Викторов, Дегтярев, Корольков (Матвевнин, 56), Дудайти (Корнеев, 64), Малахов (Контанистов, 7)1, Дегтев, Агеев (Канищев, 64).

Таким образом, «Салют» стал лидером после первого круга в Кубке Черноземья. В активе белгородцев шесть очков, у «Авангарда» – три, у «Факела-М» - ноль. Все команды провели по два матча.

Следующий матч в рамках турнира состоится 25 октября в Курске, куда поедет гостить «Факел-М».