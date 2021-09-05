Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт5 сентября 2021 19:01

Какая боль, какая боль: Белгород – Воронеж - 8:0! «Салют» одержал рекордную победу

В рамках группы 3 первенства ПФЛ продолжается турнир на призы «Комсомольской правды»
Алексей СЕРГУНИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Так крупно белгородцы еще ни разу не побеждали. Фото fcsalyut.ru.

Так крупно белгородцы еще ни разу не побеждали. Фото fcsalyut.ru.

Напомним, что с нынешнего розыгрыша «Комсомолка» решила возродить турнир в рамках группы 3 первенства ПФЛ.

Регламент прост. Воронежский «Факел-М», курский «Авангард» и белгородский «Салют» сыграют между собой по два матча (дома и в гостях). Тот, кто наберет в этих играх больше очков, получит «Кубок Черноземья» от «КП».

Существует вариант, при котором борьба за трофей продолжится весной 2022 года. Надежд на дубль «Факела» мало, поэтому если «Салют» с «Авангардом» по итогам 1-го этапа займут места с первого по шестое, то в рамках второго этапа проведут еще два матча. С учетом набранных в этих встречах очков и будет определен обладатель трофея. Если же в финальную пульку в числе лучших шести команд подгруппы выйдет только один клуб из Черноземья, то, соответственно, трофей получит победитель осеннего этапа.

Накануне в третьем матче турнира «Салют» одержал самую крупную победу в своей истории. В Воронеже белгородцы забили ВОСЕМЬ (!) безответных голов в ворота «Факела-М». 8:0!

По дублю оформили Александр Агеев (31-я, 56-я) и Данила Матвевнин (61-я, 73-я), по разу отличились Александр Крикуненко (4-я), Кирилл Корольков (29-я), Денис Дегтев (48-я). Еще один мяч в свои ворота провел хавбек воронежцев Игорь Шестаков (90+1).

«Салют»: Ковалев, Смирных, Крикуненко, Олишевский (Ивантеев, 71), Викторов, Дегтярев, Корольков (Матвевнин, 56), Дудайти (Корнеев, 64), Малахов (Контанистов, 7)1, Дегтев, Агеев (Канищев, 64).

Таким образом, «Салют» стал лидером после первого круга в Кубке Черноземья. В активе белгородцев шесть очков, у «Авангарда» – три, у «Факела-М» - ноль. Все команды провели по два матча.

Следующий матч в рамках турнира состоится 25 октября в Курске, куда поедет гостить «Факел-М».

ФутболКАРТИНА ДНЯ