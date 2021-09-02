Победа на кубке чемпионов мира по пауэрлифтингу

Белгородец Валерий Порядин выступил сразу в нескольких дивизионах

Кубок чемпионов мира по пауэрлифтингу, жиму лежа и становой тяги американской федерации WPA/AWPA проходил с 21 по 22 августа в Курске. Этот чемпионат собрал более 300 спортсменов высокого уровня с разных уголков мира.

Белгородец Валерий Порядин выступил сразу в нескольких дивизионах: без экипировки (RAW), в однослойной (single ply) и многослойной экипировке (multi ply). В становой тяге спортсмен заявился в категории ветеранов (55-59 лет) и открытой категории (Open) в весовой категории до 100 кг.

Фото: личный архив героя публикации

Валерий смог одержать победу на чемпионате и установить мировой рекорд в своей категории по версии WPA. Спортсмен завоевал 6 золотых медалей в общем зачете.

Напомним, ранее Валерий Владимирович участвовал в чемпионате мира по пауэрлифтингу, жиму лежа и становой тяги, организованном Всемирным конгрессом пауэрлифтинга (World Powerlifting Congress) в Орландо, штат Флорида США. Соревнования федерации WPC проходили в ноябре 2018 года. На чемпионат съехались спортсмены высокого уровня из разных стран мира, в том числе из России, США, Канады, Германии, Франции, Великобритании, Украины, Египта, Бразилии, Индии, Швейцарии. Нашу страну в составе сборной на силовых состязаниях представлял и белгородец Валерий Порядин. Там он успешно выступил и завоевал две золотые медали. Плюс добавил в копилку очередной мировой рекорд в экипировке. Спортсмен в своей возрастной и весовой категории поднял штангу весом 265 килограмм.

Фото: личный архив героя публикации

После этого чемпионата у Валерия был долгий восстановительный период после тяжелых тренировок и соревнований. К тому же и пандемия внесла свои корректировки в график новых состязаний. В связи с жесткими ограничениями на проведение массовых мероприятий, в том числе и спортивных, многие чемпионаты перенеслись или отменились вовсе.

Фото: личный архив героя публикации

Однако сейчас спортсмен продолжает тренироваться и ведет подготовку к главным соревнованиям этого года – чемпионату мира WPC. Соревнование пройдет в ноябре в Португалии.