Мошенники похитили у двух белгородок 200 тысяч рублей

Никогда не переводите и не передавайте деньги незнакомым людям, в том числе водителям такси. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

«В Белгороде вновь участились случаи мошенничества, совершенного под предлогом «Ваш родственник попал в ДТП», - сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В период с 31 августа по 1 сентября жертвами обмана стали двое жителей областного центра.

По словам потерпевших, неизвестные связывались с ними по телефону и сообщали о якобы ставших участниками автоаварий близких родственниках. Не давая прийти в себя, злоумышленники под различными предлогами требовали от потерпевших передать им денежные средства.

Поверив в обман, женщина 1936 года рождения отдала злоумышленникам 150 тысяч рублей. Аферисты уверяли потерпевшую, что деньги нужны, чтобы помочь ее племеннику избежать уголовного наказания за якобы совершенное ДТП.

У другой жительницы Белгорода злоумышленники аналогичным способом похитили 50 тысяч рублей.

Во всех случаях потерпевшие передавали аферистам деньги через посредников.

Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан не терять бдительности. Если вам позвонили и сообщили о якобы попавшем в беду родственнике, самостоятельно свяжитесь с ним и убедитесь, действительно ли близкий человек нуждается в вашей помощи.

Никогда не переводите и не передавайте деньги незнакомым людям, в том числе водителям такси. Мошенники зачастую используют их в качестве посредников.

При поступлении подозрительных звонков или звонков от незнакомых людей, прервите разговор. Обсудите ситуацию с кем-нибудь из близких или обратитесь в полицию.

Предупредите о мошенниках пожилых родственников и соседей. Расскажите им, что преступники могут представиться кем угодно: сотрудниками банков, правоохранительных органов, коммунальных служб, соцзащиты, целителями и гадалками. Лучший способ защититься от мошенников - не передавать деньги незнакомцам, не выполнять по их указанию никакие операции с банковскими картами, не пускать домой посторонних людей.