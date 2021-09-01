«Открытие»: новый провайдер – новые возможности

Распределение инфраструктуры сайта по дата-центрам различных провайдеров позволяет «Открытию» добиваться высочайшего показателя uptime для своих сервисов.

Конкурс на администрирование в формате Managed service инфраструктуры сайта банка «Открытие», тестовой среды и среды разработчиков, размещенных в облаке стороннего провайдера, выиграл КРОК Облачные сервисы. Работы уже начались. Благодаря новому партнеру банк снизил нагрузку на ИТ-подразделение банка и обеспечил доступность и безотказность клиентских сервисов сайта в режиме 24х7.

- Мы сфокусированы на постоянном развитии клиентских бизнес-сервисов, в том числе сайта open.ru. Задача банка — адаптировать его под требования рынка и делать все более удобным для пользователей. За те несколько лет, что мы используем модель аутсорсинга, удостоверились неоднократно в эффективности такого подхода, — рассказал Максим Гайбарян, начальник управления розничных систем ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

- Аутсорсинг поддержки облачных инфраструктур — тема трендовая. Часто клиенты не хотят менять провайдера, так как уже привыкли к работе с ним, либо же миграция на другую платформу кажется им долгой и трудной. При этом самостоятельная эффективная поддержка такой инфраструктуры затратна. В таких случаях привлечение еще одного игрока помогает снять с плеч груз забот по сопровождению и получить сервис высокого качества, — дополнил Максим Березин, директор по развитию бизнеса КРОК Облачные сервисы.