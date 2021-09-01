Игорь Артамонов почти два часа отвечал на вопросы жителей Липецкой области в прямом эфире

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Он продлился почти два часа, за это время руководитель области ответил на 45 вопросов. Всего на прямую линию поступило более 1600 вопросов. Из них 1342 на портал, специально запущенный для сбора обращений. Сбором, обработкой и анализом сообщений занимались сотрудники ЦУР Липецкой области. Еще 318 вопросов липчане задали на телефон прямой линии, звонки специалисты принимали вплоть до окончания трансляции.

Среди самых популярных тем – благоустройство, дороги, ЖКХ, социальная поддержка и здравоохранение. Игорь Артамонов отметил, что ни один вопрос не останется без ответа. Ими займутся профильные ведомства. «Общение в прямом эфире с жителями – важный формат для меня как руководителя области. И я, и главы районов всегда в доступе в соцсетях, но прямой эфир помогает взять на контроль решение вопросов, которые волнуют многих», – отмечает Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.