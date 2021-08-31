В Белгородской области 16-летнего юношу могут отправить в колонию

Юношу могут направить в исправительную колонию для несовершеннолетних. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Белгородской области завершилось расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя Алексеевского городского округа и его 20-летнего земляка, совершивших ряд краж.

По версии следствия, в ночь 12 июня этого года несовершеннолетний на такси подъехал к своему дому и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил угнать машину отца. Он знал, где лежат ключи, взял их и уехал на машине в хутор Хрещатый.

Также, в ночь на 17 июня 16-летний обвиняемый проник в дом селе Гарбузово, и, воспользовавшись тем, что хозяева спали, похитил из лежащей в коридоре барсетки три тысячи рублей.

В мае этого года обвиняемые совершили совместно кражу аккумулятора из стоящей на парковке машины. Аналогичное преступление 20-летний обвиняемый совершил в начале июня.

В июне 16-летний юноша был он передан под надзор комиссии по делам несовершеннолетних на один год. Ему запрещали на этот период покидать дом в ночное время, но ограничения обвиняемый не соблюдал. Сейчас его 20-летний подельник отбывает наказание за угоны.

Как пояснили «КП» в СУ СК России по Белгородской области, если грядущий суд сочтет доказательную базу достаточной, то 16-летнего парня могут направить в исправительную колонию для несовершеннолетних.