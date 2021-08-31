Россияне считают высшее образование показателем статуса

32% полагают, что «корочки» об окончании вуза в современном мире не обязательны, но не помешают. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

55% россиян согласны, что высшее образование в современном мире остается важным показателем статуса человека и помогает в трудоустройстве. При этом почти треть наших сограждан после получения диплома никогда не работали по специальности, только 35% всю жизнь работают по профессии. Таковы результаты опроса среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного сотрудниками ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и входящих в состав банковской группы управляющей компании «Открытие» и «Открытие Брокер».

В своем регионе хотели бы получить высшее образование или дать его своим детям 40% опрошенных. В Москве или Санкт-Петербурге – 37%. Среди сторонников обучения за границей больше всего россиян хотели бы сделать это в Великобритании или странах Евросоюза (15%) и США (6%). 1% опрошенных считают хорошим местом для получения высшего образования Китай и другие ведущие страны Азии.

Касательно платы за знания, то здесь мнения разделились: 43% считают, что высшее образование должно быть бесплатным, 30% готовы платить 50-100 тысяч рублей за учебный год, 16% - по 100-200 тысяч, 7% - 200-300 тысяч. И лишь 4% - более 300 тысяч рублей.

- В России, в отличие от США и других стран, копить на образование не принято. Но у большинства граждан такая возможность есть. Родители могут начать откладывать с момента рождения ребенка, допустим, ежемесячно по 5000 рублей. При среднегодовой доходности инвестиций в 10%, через 20 лет накопленная сумма составит 3,8 миллиона рублей, и даже если просто откладывать, то 1,2 миллиона, - приводит пример Юрий Маслов, генеральный директор «Открытие Брокер».

- Если начать откладывать в момент рождения ребенка, у вас есть 16-18 лет, чтобы накопить необходимую сумму. Лучше всего в данном случае работает инвестирование в акции, - уверен Виталий Исаков, директор по инвестициям УК «Открытие.