Воронежские первоклассники получили подарки накануне Дня знаний

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Напомним, акция «Собери ребенка в школу» уже несколько лет проводится по инициативе Воронежского отделения Российского детского фонда при поддержке депутатов Воронежской областной Думы.

В этом году в Воронежской областной универсальной научной библиотеке им. И.С.Никитина и офисе Воронежского отделения фонда состоялась передача наборов школьных принадлежностей будущим первоклассниками из многодетных, неполных, малообеспеченных семей, а также детям, находящимся под опекой.

С наступающим учебным годом ребят поздравила заместитель председателя думского Комитета по бюджетной политике, налогам и финансам, соучредитель Воронежского регионального отделения «Фонда защиты детей» Елена Губина.

– Хочется пожелать вам найти новых друзей, смело и уверенно идти к своей цели, ничего не опасаясь. А родителям хотелось бы пожелать терпения, и чтобы ваши дети дарили вам как можно больше радости своими успехами в учебе, спорте и творчестве, – сказала Елена Губина.

В наборы, которые получили ребята, входит все необходимое для успешного начала учебы: ручки, карандаши, тетради, цветная бумага, альбомы, дневники и другие школьные принадлежности.

– В этом году семьи с детьми получили федеральную поддержку в виде единовременной выплаты 10 тысяч рублей, но для многодетных и неполных семей дополнительная поддержка никогда не будет лишней, – отметила депутат.

В настоящий момент подготовлено более 100 комплектов канцтоваров. В этом году школьные принадлежности также будут переданы подопечным кризисных центров им. Е.Ф. Романовой и «Ангел-хранитель».

Кроме того, в своих избирательных округах депутаты регионального парламента в преддверии учебного года оказали адресную поддержку семьям, в которых воспитываются школьники.

Напомним, что Воронежская областная Дума уже более 18 лет помогает региональному отделению Российского детского фонда в реализации благотворительных и просветительских проектов. Депутаты регионального парламента оказывают поддержку одаренным детям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также ребятам, которые воспитываются в неполных и многодетных семьях. Как отметил председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетёсов, в будущем эти традиции будут не только сохранены, но и продолжится поиск новых форм работы.

Так, ежегодно ко Дню защиты детей Воронежская областная Дума вместе с детским фондом занимается организацией тематических праздников, экскурсий, а также поездок для детей, победивших на всероссийских и международных конкурсах, воспитанников детского дома Воронежа, детей из многодетных и малообеспеченных семей области. Кроме того, депутаты становятся активными участниками различных благотворительных акций и проектов, направленных на защиту детей и поддержку семейных ценностей.

— Совместными усилиями представителей органов власти, педагогов и родителей важно формировать правильные условия для воспитания и развития детей. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы создать те условия, которые помогут каждому ребенку выбрать свой путь, получить качественное образование, профессиональные знания, – отметил Владимир Нетёсов.

В 2020 году в Воронежской области также было создано региональное отделение Фонда защиты детей. В состав учредителей Воронежского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей» вошли председатель Воронежской областной Думы, председатель Попечительского совета воронежского отделения ООБФ «Российский детский фонд» Владимир Нетёсов и депутаты регионального парламента Александр Пешиков и Елена Губина.

Среди целей общественно-государственной организации – укрепление авторитета и роли семьи, социального статуса детства в обществе, общественного представительства интересов детства на всех уровнях законодательной и исполнительной власти в России.