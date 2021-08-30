В Белгороде «Ростелеком» запустил пилотный мобильный комплекс для контроля дорожной инфраструктуры

Стертая дорожная разметка

«Ростелеком» и администрация Белгорода запустили пилотный проект мониторинга состояния объектов дорожной инфраструктуры с помощью технологии искусственных нейронных сетей (ИНС). Программно-аппаратный комплекс (ПАК), установленный на легковой автомобиль, состоит из камер видеонаблюдения, Wi-Fi-роутера, GPS-датчика и сервера искусственной нейронной сети.

Двигаясь по маршруту, ПАК фиксирует отклонения в состоянии объектов дорожной инфраструктуры и прилегающей территории: автомобильной дороги, бордюров, дорожных знаков, светофоров, опор освещения. С помощью мобильного комплекса можно определять признаки загрязнений, наличия краски, наклеек и надписей на поверхности информационных указателей, контролировать переполнение урн возле остановок общественного транспорта и другие нарушения.

Данные о состоянии инфраструктуры и объектов заносятся в память ПАК, а также в режиме реального времени передаются в личный кабинет заказчика, размещенный в облаке «Ростелекома». Информация содержит дату, время и место фиксации, а также фотоснимок объекта с указанием типа отклонения.

Повреждение асфальта

- Умные технологии позволяют городским службам организовать эффективный контроль за дорожной инфраструктурой, обеспечивая существенную экономию ресурсов на ее содержание. Для фиксации состояния объектов дорожного хозяйства мы предложили администрации Белгорода использовать возможности ИНС. Это первый такой проект “Ростелекома” в нашем регионе. Оборудовали пока один автомобиль, но готовы продолжить установку мобильных комплексов на городской общественный транспорт и коммунальную технику ЖКХ, - отметил Михаил Юдин, заместитель директора – директор по работе с корпоративным и государственными сегментами Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

Технологии ИНС позволяют автоматически сравнивать с эталоном все объекты дорожного хозяйства, попадающие в зону видеокамер, и определять степень отклонения: от допустимой до критической. Использование нескольких транспортных средств позволит максимально покрыть всю территорию города и контролировать состояние дорожного хозяйства без дополнительных затрат.

- Систему контроля объектов дорожной инфраструктуры разработал и внедрил наш центр компетенций по продуктам и пресейлу. Для расширения возможностей мобильного комплекса мы задействовали технологичные облачные решения. ПАК предназначен для автоматической проверки объектов дорожной инфраструктуры, выявления их неисправного состояния и проведения инвентаризации, - рассказал Александр Яресько, директор продуктового центра компетенций МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком».

Критерии стандартов качества в определении отклонений от норматива постоянно меняются. В зависимости от требований можно проводить калибровку и настройку ИНС. Например, устанавливать более низкий порог срабатывания системы при анализе исправности объекта. Технологии машинного зрения и искусственного интеллекта позволяют беспристрастно определять состояние любого объекта. Это делает сервис еще более универсальным, обеспечивая город системой контроля за состоянием улиц и дорог в любое время года.