Игорь Маковский провел круглый стол с представителями первичных профсоюзных организаций

Игорь Маковский высоко оценил уровень взаимодействия профсоюзов с руководством компании

Сегодня Игорь Маковский провел круглый стол в формате ВКС с председателями первичных профсоюзных организаций, в которых состоят свыше 30 тысяч сотрудников 40 структурных подразделений Общества, которые расположены в 21 субъекте Российской Федерации.

Генеральный директор энергокомпаний высоко оценил уровень взаимодействия профсоюзов с руководством компании, отметил, что несмотря на эпидемиологическую обстановку, слаженная работа помогла не только сохранить позитивный настрой работников и выполнить все обязательства действующих Коллективных договоров, но и позволила добиться высоких производственно-финансовых показателей.

Примером плодотворной совместной деятельности стали мероприятия по сохранению здоровья сотрудников и их семей в период распространения коронавирусной инфекции. Это и оперативная организация удаленного режима работы, и проведение более 120 тыс. тестов на COVID19, материальная поддержка персонала и неработающих пенсионеров, запуск волонтерского движения «Лига добра» в Центральном и Приволжском федеральных округах, а также организация вакцинации – на сегодня ее прошли уже 80% сотрудников Обществ.

В начале августе Игорь Маковский принял решение о поощрении всех работников Обществ и выплате каждому 5000 рублей

«Первичные профсоюзные организации играют важнейшую роль в жизни нашей компании: представляют интересы сотрудников, участвуют в создании здоровых и безопасных условий труда. В отдельных случаях представителям профсоюза работники доверяют больше, чем работодателю, рассказывают о своих нуждах, делятся планами и надеждами в неформальной обстановке. Именно поэтому при принятии решений об изменении мотивации сотрудников мы ориентируемся на их мнение, проводим коллективную дискуссию, выслушиваем каждого», – отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Марианна Проскоченко, председатель первичной профсоюзной организации «Брянскэнерго», сказала, что дополнительная премия по результатам деятельности предприятия имеет в себе две составляющие: «В первую очередь – материальную. Это особенно порадовало семьи, имеющие детей, став, наряду с президентской выплатой, дополнительной суммой на подготовку детей к школе. Но нельзя не отметить и моральную составляющую, поскольку выплата стала подтверждением высоких профессиональных качеств всех членов коллектива, каждый прочувствовал свой вклад в высокие производственные показатели компании».

Эти слова связаны с тем, что в начале августе Игорем Маковским принято решение о поощрении всех работников Обществ и выплате каждому 5000 рублей. Кроме того, за продвижение и развитие дополнительных услуг и сервисов премированы еще 6 тысяч сотрудников.

«Для сохранения заданного темпа развития и социальных гарантий до конца текущего года нам с профсоюзными организациями предстоит работа по заключению новых Коллективных договоров на 3-летний период, где будет зафиксировано стремление поддержать и улучшить систему мотивации сотрудников, реализацию мероприятий по охране труда в рамках программы нулевого травматизма. Наша цель – привлечь, удержать и мотивировать персонал, сделать так, чтобы каждый мог гордиться работой в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», – отметил глава энергокомпаний.