Белгородского нумизмата ограбил друг

Добычей злоумышленника стали монеты, которые коллекционировал потерпевший. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На днях в ОМВД России по Волоконовскому району с заявлением о краже обратился 58-летний житель одного из сел. Мужчина сообщил, что уезжал на несколько дней по работе, а, вернувшись, обнаружил пропажу имущества из дома.

По итогам оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель – знакомый потерпевшего.

По предварительным данным, злоумышленник накануне был в гостях у односельчанина и знал, что его несколько дней не будет дома. Воспользовавшись ситуаций, он в вечернее время проник в жилище, разорвав пленку, которой было затянуто разбитое окно.

Добычей злоумышленника стали монеты, которые коллекционировал потерпевший – медные 5 копеек 1767 года, серебряная монета достоинством 50 копеек 1926 года, шесть юбилейных десятирублевых монет 2000, 2001, 2003, 2005, 2006 и 2016 годов, посвященные 55-летию Великой Победы, 40-летию космического полета Ю.А. Гагарина, а также с изображениями городов Дорогобуж, Калининград, Белгород и гербом Белгородской области. Среди похищенного также тысяча рублей.

Теперь в соответствии с п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.