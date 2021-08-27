На Лебединский ГОК поступил внушительный трансформер

Совсем скоро экскаватор-трансформер приступит к своим обязанностям.

Поступивший в распоряжение лебединских железнодорожников экскаватор комбинированного типа JCB JS200w в одиночку заменит несколько видов спецтехники.

Ему по плечу все землеройные работы, захват и перемещение рельсов, металлических грузов, очистка поверхности от щебня и мусора, помощь в строительстве, ремонте и содержании железнодорожного пути. И даже покос травы!

Перепрофилировать его с одного вида работ на другой можно оперативно и без посторонней помощи благодаря быстросъёмным насадкам. Универсальности добавляет комбинированный ход - колёсный и железнодорожный. Техника автоматизирована, кабина оснащена бортовым компьютером, управлением с помощью джойстиков, кондиционером и комфортным сидением на пневматической подушке.

Агрегат английского производства поступил в распоряжение службы подъёмно-транспортного оборудования управления железнодорожного транспорта Лебединского ГОКа в рамках программы обновления техники.

- Незаменимая вещь для нашего подразделения! - отмечает начальник службы подъёмно-транспортного оборудования Михаил Лёвкин. - Вместе с экскаватором получили навесное оборудование: по два ковша и грейфера разных размеров, пневмокоса, электромагнитный захват, путеподбивщик для «рихтовки», или, по-другому, выправки железнодорожного полотна, рельсозахват. Это позволит использовать машину для различных работ.

Кроме службы ПТО, новый манипулятор будет также помогать цехам пути и контактной сети и в целом - всему подразделению.

- Экскаватор облегчит труд монтёров пути, повысит производительность и качество работ. К примеру, многие станции переводят на микропроцессорное управление. Бригады при помощи ломов и лопат копают километровые траншеи, чтобы уложить кабель. Новая техника за смену произведёт такой же объём работ, как бригада за неделю. Людей же задействуем в другом процессе, - уверен начальник цеха пути УЖДТ Олег Харипончук.

Совсем скоро экскаватор-трансформер приступит к обязанностям. Пока идёт подбор специалистов, которые сядут за его штурвал. Агрегат серьёзный, поэтому у машиниста должен быть документ на право управления железнодорожным транспортом, экскаватором и трактором.

В двух стволах дренажной шахты Лебединского ГОКа установили стационарные газоанализаторы, которые дополнят механические ручные приборы и предназначены для автоматического непрерывного контроля концентрации водорода в атмосфере зарядных депо.

Новые устройства позволят предотвратить негативные последствия возможных рисков образования горючего гремучего газа при зарядке аккумуляторных батарей: при превышении безопасной концентрации подаётся сигнал в помещение дежурного персонала. Совершенствование производственной безопасности - важный вектор развития компании, и установка современных газоанализаторов в шахте - ещё один шаг в этом направлении.

Наталья Хаустова

Фото автора