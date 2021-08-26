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Происшествия26 августа 2021 15:39

В Белгороде обнаружили крупную партию героина

Наркотики планировали распространять двое мужчин из ближнего зарубежья
Алексей СЕРГУНИН
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На сегодняшний день мужчины находятся под стражей.

На сегодняшний день мужчины находятся под стражей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального Управления МВД обнаружили на территории Белгородской области крупную партию героина.

По данным оперативников, двое злоумышленников – уроженцы ближнего зарубежья в возрасте 27-ми и 24-х лет - планировали распространять наркотики путем так называемых «закладок».

При оборудовании тайников ночью 23 августа в Белгороде на улице Мичурина мужчин задержали сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии и передали полиции. Из незаконного оборота изъято 82 свертка с героином общей массой свыше 184 граммов.

Теперь в соответствии с ч. 3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере) подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.

На сегодняшний день мужчины находятся под стражей.

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