В Белгороде обнаружили крупную партию героина

На сегодняшний день мужчины находятся под стражей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального Управления МВД обнаружили на территории Белгородской области крупную партию героина.

По данным оперативников, двое злоумышленников – уроженцы ближнего зарубежья в возрасте 27-ми и 24-х лет - планировали распространять наркотики путем так называемых «закладок».

При оборудовании тайников ночью 23 августа в Белгороде на улице Мичурина мужчин задержали сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии и передали полиции. Из незаконного оборота изъято 82 свертка с героином общей массой свыше 184 граммов.

Теперь в соответствии с ч. 3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере) подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.

На сегодняшний день мужчины находятся под стражей.