В Белгороде участники нацпроекта «Производительность труда» провели открытую встречу

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На площадке РЦК состоялась III Открытая встреча сообщества «Лидеры производительности Белгородской области». В сообщество входят руководители предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда» и руководители проектных офисов. Организацию работы сообщества осуществляют эксперты РЦК при содействии Правительства Белгородской области и ФЦК. Главная цель сообщества – содействие достижению прироста производительности труда в нашем регионе.

- Производительность труда является одним из ключевых факторов роста экономики. Поэтому особое внимание в стране уделяется национальному проекту «Производительность труда». В свою очередь повышение производительности труда непосредственно влияет на рост валового регионального продукта. Именно на этот фактор мы, в том числе, будем ориентироваться, достигая в Белгородской области цель, которую поставил Вячеслав Владимирович Гладков, а именно - увеличение валового регионального продукта в 2 раза к 2030 году, - открыл встречу врио заместителя Губернатора Белгородской области - начальника департамента экономического развития Дмитрий Гладский.

Дмитрий Гладский

Начальник управления по макрорегиону «Центр» АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» Владимир Гусаров подвел промежуточные итоги реализации нацпроекта в Белгородской области. Он высоко оценил результаты и деятельность РЦК региона в достижении целей нацпроекта.

Участники встречи поделились лучшими практиками реализации проектов по повышению производительности труда в пищевой отрасли, строительстве, сфере транспорта и ЖКХ. Также в рамках мероприятия наградили победителей конкурса «Лучшие практики наставничества Белгородской области -2021». В номинации «Наставничество в области повышения производительности труда» лучшей практикой признан опыт ГУП «Белоблводоканал». В номинациях «Наставничество в профессиональном самоопределении» и «Наставничество в профессиональном развитии молодёжи» победил Завод ЖБК-1. В номинации «Наставничество в области прорывных технологий» победителем стало АО «ОЭЗ «ВадМиВа».

Предприятиям, желающим принять участие в Национальном проекте «Производительность труда», предлагаем подать заявку на портале нацпроекта и пройти отбор: http://производительность.рф/

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