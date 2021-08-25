Почти две тысячи белгородцев подключили сервис «Ростелеком Книги»

Каталог сервиса насчитывает 180 тысяч электронных и 40 тысяч аудиокниг

За год количество пользователей сервиса «Ростелеком Книги» в Белгородской области выросло более чем на 90 % и составило почти две тысячи. Ежемесячный прирост числа абонентов составляет в среднем 88 человек. Пик востребованности пришелся на май 2021 года, когда услугу подключили более 180 белгородцев. Наиболее популярен сервис у читателей из Белгорода, Старого Оскола, Валуек и Губкина. Подключить его могут абоненты «Домашнего интернета» от «Ростелекома».

Пользоваться библиотекой можно на сайте или в мобильном приложении «Читай!», которое доступно на устройствах с операционной системой iOS или Android и имеет удобный функционал. Книги можно загрузить и читать в приложении без подключения к интернету. «Читай!» синхронизируется на разных устройствах: любую книгу можно начать читать на смартфоне и продолжить на планшете.

- Мы видим, что интерес к сервису «Ростелеком Книги» у наших абонентов растет. В этом году особенно заметна востребованность услуги в конце весны и начале лета. Это вполне закономерно, ведь в сезон отпусков и летних каникул больше времени появляется на чтение. А электронные книги – это очень удобно и выгодно! В своем гаджете можно хранить целую библиотеку из сотен тысяч книг и читать их всей семьей, ведь один аккаунт могут использовать до пяти человек с разных устройств. Кроме богатой коллекции и приемлемой цены, наших клиентов привлекает и то, что большинство книжных новинок появляется здесь раньше, чем отпечатанный тираж в магазинах, - отметил Александр Куликов, заместитель директора – директор по работе с массовым сегментом Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

Каталог сервиса насчитывает 180 тысяч электронных и 40 тысяч аудиокниг. Это современные и классические произведения разных жанров отечественных и зарубежных авторов. Стоимость базовой подписки на библиотеку популярных произведений и классической литературы — 229 рублей в месяц — сравнима с ценой всего одной печатной книги. В зависимости от предпочтений и полноты каталога можно выбрать один из четырех вариантов подписок: «Базовый», «Премиум», «Аудио», «Все включено». Новым пользователям «Ростелеком» и ЛитРес дарят 14 дней бесплатного доступа. Кроме того, абоненты цифрового провайдера получают скидку 20 % на любые книги, которые не вошли в каталог.

- Мы подключили этот сервис совсем недавно, в начале лета, но уже успели оценить его по достоинству. Произведения сгруппированы по жанрам, что значительно облегчает поиск и выбор интересующей меня литературы. Очень удобно, что можно начать читать книгу, например, в автобусе на телефоне, а дома продолжить с того же места, но уже на планшете. Понравилась возможность настройки шрифта, фона экрана и его яркости, - поделилась Диана Богданова, пользователь сервиса «Ростелеком Книги».

Стать пользователем сервиса «Ростелеком Книги» просто: для этого нужно оформить подписку в личном кабинете провайдера на странице услуги «Домашний интернет», следуя подсказкам системы. Подробную информацию о сервисе и тарифах можно узнать на сайте «Ростелекома».