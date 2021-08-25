В Белгородской области во время пожара погиб мужчина

Первая комната выгорела внутри на площади 7,5 квадратных метров, во второй комнате огонь повредил потолочное перекрытие. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Бедгородской области, «накануне в 20 часов 59 минут поступило сообщение о пожаре в жилом доме в поселке Чернянка по улице Жданова».

Первая комната выгорела внутри на площади 7,5 квадратных метров, во второй комнате огонь повредил потолочное перекрытие.

К сожалению, на месте пожара огнеборцы обнаружили погибшего мужчину 1970 года рождения. Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении.

Усилиями дежурного караула пожарно-спасательной части № 39, добровольных пожарных команд села Ездочное и поселка Чернянка пожар удалось затушить в 21 час 30 минут.