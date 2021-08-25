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Происшествия25 августа 2021 10:55

В Белгородской области во время пожара погиб мужчина

Предполагаемая причина трагедии – неосторожность при курении
Алексей СЕРГУНИН
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Первая комната выгорела внутри на площади 7,5 квадратных метров, во второй комнате огонь повредил потолочное перекрытие.

Первая комната выгорела внутри на площади 7,5 квадратных метров, во второй комнате огонь повредил потолочное перекрытие.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Бедгородской области, «накануне в 20 часов 59 минут поступило сообщение о пожаре в жилом доме в поселке Чернянка по улице Жданова».

Первая комната выгорела внутри на площади 7,5 квадратных метров, во второй комнате огонь повредил потолочное перекрытие.

К сожалению, на месте пожара огнеборцы обнаружили погибшего мужчину 1970 года рождения. Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении.

Усилиями дежурного караула пожарно-спасательной части № 39, добровольных пожарных команд села Ездочное и поселка Чернянка пожар удалось затушить в 21 час 30 минут.

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