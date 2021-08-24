Белгородский пенсионер отдал лжеэкстрасенсу почти полтора миллиона рублей

«Сеансы» проходили на протяжении месяца в телефонном режиме. Фото: Алексей СЕРГУНИН

66-летний белгородский пенсионер сообщил в местное отделение полиции, что у него похитили свыше миллиона рублей под предлогом проведения магических обрядов.

По предварительным данным, мужчина нашел на одном из интернет-сайтов объявление об услугах экстрасенсов и решил обратиться к ним за помощью в решении семейно-бытовых проблем.

«Сеансы» проходили на протяжении месяца в телефонном режиме. За это время мужчина успел перевести злоумышленникам 1,4 миллиона рублей, которые остались у него с продажи дома. «О том, что стал жертвой обмана, пенсионер догадался, когда на его звонки перестали отвечать», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Следственное управление УМВД России по Белгороду возбудило уголовное дело в соответствии с ч.4 ст. 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Сотрудники полиции напоминают гражданам, что мошенники могут представляться кем угодно: целителями, гадалками, экстрасенсами, сотрудниками банков и правоохранительных органов, работниками социальных учреждений и коммунальных служб. Самый надежный способ обезопасить себя – ни под каким предлогом не переводить деньги на незнакомые счета и не передавать свои сбережения посторонним.