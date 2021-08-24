План по вакцинации от коронавируса в Белгородской области выполнен на 93 процента

Всего в регионе первую прививку сделали уже почти 700 тысяч человек. Фото оперштаба Белгородской области по коронавирусу.

«План по вакцинации от COVID-19 в Белгородской области выполнен на 93 процента», - сообщает региональный оперштаб по коронавирусу.

Всего в регионе первую прививку сделали уже 698 196 человек, из них более 619 тысяч жителей завершили полный курс.

В активную фазу сейчас вступает процесс повторной вакцинации. Она рекомендована лицам, которые более полугода назад вакцинировались, либо с момента болезни прошло такое же время.

«Вакцина «Спутник Лайт» показана переболевшим или уже вакцинированным», - уточнил глава регионального депздрава Андрей Иконников. - Это прописано в инструкции. Она приоритетна. Но человек имеет право выбрать. Если есть показания для других вакцин, врач их порекомендует».

В настоящее время в регионе нет дефицита вакцин. В наличии порядка 70 тысяч доз «Спутник V» и «Спутник Лайт». Ожидаются небольшие поставки «КовиВака» и «ЭпиВака».