Белгородцы приняли участие в нестандартном партийном съезде Новых людей

Партийный съезд прошел под звуки симфонического оркестра

До единого дня голосования осталось меньше месяца. Партии и кандидаты по всей стране приступили к финальной стадии своих агиткампаний. «Единая Россия» собирает предложения в народную программу посредством специального интернет-портала. А в минувшие выходные президент России Владимир Путин встретился с представителями фракции для обсуждения предвыборной стратегии. ЛДПР частями выкладывает многочисленные пункты программы (их аж 100 штук) в социальных сетях и приглашает жителей регионов стать наблюдателями на выборах.

Коммунисты по всей стране выступают с протестами против исключения Павла Грудинина из избирательного списка КПРФ. Представители партии «Справедливая Россия – За правду» отправились во всероссийский автопробег против принудительной вакцинации от коронавируса. А экологическая партия «Зеленые» продолжает наводить чистоту в популярных «зеленых» местах отдыха.

Партия «Новые люди» подошла к внеочередному съезду нестандартно, сделав из него перформанс. К слову, в таком формате политсобрания в России еще не проводились. 22 августа в Москве съезд собрал две с половиной тысячи делегатов и сотню журналистов со всей страны. Чтобы быть ближе к гостям, лидеры партии отказались от сцены, и под звуки симфонического оркестра представили десятки идей изменения жизни во всех сферах: экономике и политическом устройстве, медицине и образовании, обороне и безопасности, экологии и внешней политике.

Учасники из разных регионов делились опытом и новыми идеями

При подготовке программы партия «Новые люди» опиралась на мнение людей в регионах, в том числе и в Белгородской области. Об этом на съезде говорила лидер в списке кандидатов Новых людей, советник председателя партии по региональным вопросам Сардана Авксентьева. Она отметила, что властям регионов придется считаться с мнением тех, кто хочет перемен в стране.

Съезд посетили и специальные гости. Телеведущая Юлия Барановская познакомила делегатов с сообществом мам с особенными детьми из Воронежа и говорила о важности поддержки таких семей. Журналист Елена Летучая, которая занимает активную позицию в вопросах экологии, рассказала о проблемах загрязнения Байкала и о том, как сама погружалась на дно озера и вытаскивала оттуда покрышки. Советник лидера Новых людей по вопросам культуры актер Сергей Жигунов отметил, что сейчас для деятелей искусства ограничения появляются ежедневно, а им нужна свобода и развитие. Актер уверен, что необходимо поддерживать самодеятельные театры и ансамбли на региональном уровне. Ведь именно они подпитывают культурную сферу.

Представитель делегации из Белгорода, Георгий Зайцев считает, что для такого богатого региона, как Белгородская область, у нас слишком низкие маленькие зарплаты. К этому можно добавить множество локальных проблем, которые нужно, а главное, можно решить.

В Москве съезд Новых людей собрал две с половиной тысячи делегатов

- Налоги, которые зарабатываются в регионе, должны в нем и оставаться. Считаю, благодаря этому, Белгородская область заживет гораздо лучше. Белгородчина сейчас – один из лучших регионов. В будущем она должна стать центром всех инноваций, той областью, на которую все ровняются и перенимают ее опыт. Мы уже близки к этому, - отметил Георгий Зайцев, секретарь Совета регионального отделения партии «Новые люди» в Белгородской области.

Белгородка Кристина Ларина, юрист и экоконсультант, рассказала после съезда о главных задачах Новых людей в Белгородской области.

- Мы проводили опрос на улицах города, и главными проблемами региона люди назвали: медицину, качество образования и экологию. Вы наверняка слышали о «голубых зонах», где люди живут дольше всего, и живут насыщенной и счастливой жизнью. Считаю, что через пять лет Белгород должен стать именно такой зоной.