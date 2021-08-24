Кредитный портфель ВТБ в Белгородской области вырос до 55,7 миллиарда рублей

Совокупный ресурсный портфель на 1 июля 2021 года вырос на 18%, до 99,4 миллиарда рублей.

По итогам первого полугодия 2021 года розничный кредитный портфель подразделения составил 29,2 миллиарда рублей (+11% с начала года). Портфель ипотеки достиг 10,9 миллиарда, увеличившись на 10%. Кредиты наличными выросли на 12%, до 15,8 миллиарда рублей, автокредиты – на 10%, до 1,4 миллиарда.

За полугодие Банк ВТБ (ПАО) предоставил жителям региона свыше 11 тысяч кредитов на сумму 8,5 миллиарда рублей (+44% к аналогичному показателю 2020 года). На покупку жилья банк одобрил 1,3 тысячи займов на 2,7 миллиарда (+11%). Объем выдач кредитов наличными составил 5,3 миллиарда (+70%), автокредитов – 560 миллионов (+47%).

Портфель привлеченных средств физлиц на 1 июля достиг 75,7 миллиарда рублей, прирост за 6 месяцев составил 23%. Наибольшая динамика зафиксирована в направлении инвестпродуктов – этот портфель увеличился в полтора раза, до 21,4 миллиарда рублей.

Корпоративный кредитный портфель на отчетную дату достиг 26,5 миллиарда рублей (+22% за полгода). Средства, предоставленные крупному инвестиционному бизнесу, выросли за полугодие более чем в 2 раза, до 11,9 миллиарда рублей. Привлеченные средства корпоративных клиентов достигли 23,7 миллиарда (+4%), из которых основная часть – средства компаний сегмента СМБ (15,9 миллиарда, +3% за полугодие). Средства клиентов крупного бизнеса выросли на 8%, до 7,5 миллиарда рублей.

Управляющий ВТБ в Белгородской области - вице-президент Виктор Кривошеев отметил: - По итогам первого полугодия ВТБ нарастил свои позиции на рынке. Мы поставили рекорд продаж кредитов наличными и ипотеки, увеличили объемы выдач автокредитов. Серьезное влияние на потребительскую активность оказали рекордно низкий уровень ставок, сформировавшийся после ограничений прошлого года отложенный спрос, а также завершение ипотечной госпрограммы в ее прежнем формате. В корпоративном кредитовании ВТБ также остается одним из лидеров. В рамках цифровой трансформации банк активно внедряет самые современные технологии для того, чтобы клиенты получали лучшие на рынке продукты и сервисы. Наша стратегическая цель – обеспечить цифровую доступность 100% своих услуг.