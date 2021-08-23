В ДТП под Белгородом погибли две женщины

Еще пять человек были госпитализированы в медучреждения. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

«Накануне в 15 часов 25 минут на седьмом километре автодороги «Борисовка – Богун Городок» пострадали семь человек, двое из которых скончались от полученных травм», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, 39-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген», не выбрал безопасную скорость движения, а также дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля «ВАЗ-210540» под управлением 42-летнего водителя и столкнулся с ним.

Дальше – больше. «ВАЗ-210540» по инерции выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21150» под управлением 23-летнего водителя.

В результате ДТП пассажиры автомобиля «ВАЗ-210540» 41-летняя и 42-летняя женщины от полученных травм скончались.

Тем временем еще пять человек были госпитализированы в медучреждения. Это водитель «ВАЗ-210540» и его несовершеннолетние пассажиры: мальчик и девочка 10 лет, водитель автомобиля «ВАЗ-21150» и его пассажиры - девушка 20-ти лет и 42-летний мужчина.