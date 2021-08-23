Две белгородки обчистили пьяного кавалера

Часть похищенных денег женщины успели потратить. Фото: Алексей СЕРГУНИН

43-летний белгородец сообщил в местный отдел полиции, что с его банковского счета похитили крупную денежную сумму.

После проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались знакомые потерпевшего - 31-летняя и 44-летняя женщины.

По предварительным данным, мужчина в компании злоумышленниц распивал спиртные напитки в одном из баров. Выбрав удобный момент, подозреваемые воспользовались телефоном своего кавалера и перевели себе на карту около 50 тысяч рублей, после чего удалили все уведомления от банка. Часть похищенных денег женщины успели потратить.

«Теперь в соответствии с п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета) им грозит лишение свободы на срок до шести лет», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.